Cem Gölbaşı kimdir? Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı kaç yaşında?

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.



Fenerbahçe camiasında sık sık futbolcularla da bir araya gelen Cem Gölbaşı, tribünlerdeki coşkunun artması için de taraftarlara destek veren isimler arasında yer alıyor.



GENÇ FENERBAHÇELİLER NEDİR?



Fenerbahçe'nin en köklü taraftar gruplarından olan Genç Fenerbahçeliler kısaca GFB, taraftarlar arasında dayanışmayı ve bağlılığı teşvik etmek amacıyla organize olmuştur.



Cem Gölbaşı'nın liderliğini yaptığı bu grup Fenerbahçe’ye gönül vermiş gençleri tribünlerde bir araya getirmeye devam etmektedir.