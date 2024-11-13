Cengiz Ünder için ayrılık iddiası

Fenerbahçe'de bu sezon pek forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in geleceği merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edilen Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun gelişiyle formayı unuttu.

Fotomaç'ın haberine göre, milli futbolcunun menajerinin Suudi Arabistan'dan kulüp aradığı öne sürüldü.

Cengiz'in kendisine kulüp bulması durumunda sarı-lacivertlilerin ayrılığa izin vereceği belirtildi.

Halihazırda sakatlığı bulunan 27 yaşındaki oyuncunun 19 Kasım'da iyileşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3 maça çıkan Cengiz, henüz gol veya asist katkısı veremedi.