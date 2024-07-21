Cengiz Ünder için İtalya iddiası

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in haberine göre, Serie A ekibi Napoli'nin sarı-lacivertli kulübün yıldızı Cengiz için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu için 10-12 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca İtalyan ekibin resmi girişimlerde bulunması durumunda Cengiz'in teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte karar vereceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye katılan Cengiz, sarı-lacivertli formayla 33 resmi maçta 9 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.