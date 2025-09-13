Cengiz Ünder'den maç sonu itiraf: "Sergen Hoca odasında bana anlattı!"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta Başakşehir'e karşı galibiyeti getiren isim oldu.



Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarların tribünlere çağırarak moral verdiği Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil olurken 90+1'de attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve galibiyeti getirdi.



Ünder, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti değerlendirdi.



Milli futbolcunun sözleri şu şekilde:



"BU HEYECANI ÇOK ÖZLEDİM"



"Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür."



"SERGEN HOCA BENİ ODASINA ÇAĞIRDI, RAHAT OLMAMI İSTEDİ"



"Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum."