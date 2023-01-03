Cengizhan Şimşek kimdir? Doping iddialarıyla gündemde

Cengizhan Şimşek 1995 yılında Antalya'nın Serik ilçesinin Gebiz köyünde doğdu. 2015 yılında Küçük Orta Küçük Boy'da Kırkpınar 3.sü olarak Küçük Orta Büyük boya yükseldi. 2016 yılında Küçük Orta Büyük boy'da Kırkpınar 1.si olarak Büyük Orta Boya yükseldi. 2018 yılında Büyük Orta boy'da Kumluca Güreşleri 1.si olarak Başaltı boya yükseldi. 2018 yılında 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyda 3. olarak başpehlivan boyuna yükseldi.



Başa yükseldikten sonra 2018'de Derince Yağlı Güreşlerinde üçüncü olarak ilk kez kürsüye çıktı. Bu aynı zamanda 2018 yılındaki tek kürsüsü oldu. 2019 yılında 2 kez ikincilik 4 kez üçüncülük kazanmasına rağmen birinci olamadı.



2020 yılında Covid-19 nedeniyle güreşler yapılmadı. 2021 senesinde yapılan 32 güreşin 17sine katılan Cengizhan, çıktığı 52 müsabakada 35 galibiyet 17 yenilgi alarak 1 kez ikincilik kürsüsüne 4 kez de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

İLK BİRİNCİLİĞİ 2022 YILINDA



Başpehlivanlıkta ilk birinciliğini 2022 yılında 9. Manavgat Yağlı Güreşlerini kazanarak elde etti. 2022 yılında yapılan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş'ı yenerek ilk kez Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanmıştır. Finale gelene kadar Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenmiştir. 2022 yılında Kırkpınar'ın ardından sırasıyla Yapraklı Yağlı Güreşleri, Kavaklı Koca Yusuf Yağlı Güreşleri, Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri, Esentepe Yağlı Güreşleri ve Çardak Yağlı Güreşlerini kazandı.