Cenk Ergün kimdir? Galatasaray'da futbol direktörlüğünden istifa eden Cenk Ergün hangi görevlerde bulundu?

Cenk Ergün, 1974 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlkokulu eğitimini Bursa’da tamamladı. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun olan Ergün, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde ise yükseköğretimini tamamladı.



2000-2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.’de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.



2003-2006 yıları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.



2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.’de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev alan Ergün, 2015 yılından 2018 yılına kadar Galatasaray Sportif A.Ş. Futbol Direktörü olarak hizmet verdi.



Cenk Ergün, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.