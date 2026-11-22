Trabzonspor 'da kart cezalısı Nwaiwu'nun yerine ilk 11'de forma şansı bulan Cenk Özkaçar maç sonrası, “Milli aradan sonraki maçlar her zaman zor olur. Çoğu takım arkadaşımız milli takımdaydı. Onun için bu milli ara dönüşünde 3 puanla serimize devam etmek bizi çok mutlu etti. Tabii ki de maç daha farklı skorlara da gidebilirdi ama sonuçta 3 puanı alan taraf biz olduğumuz için mutluyuz. Maçın bazı bölümlerinde tabii ki de rakibin de geldiği pozisyonlar vardı ama genelinde oyunu daha çok bizim kontrol ettiğimiz, evimizde taraftarlarımızın desteğiyle kazandığımız güzel bir maç oldu" şeklinde konuştu.

Thomas Reis döneminde kazandıkları 7 maçın 6'sında gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine de Cenk Özkaçar, "Kalemizi gole kapatmamız takım savunması ile alakalı. Reis geldiğinden beri bunu iyi yapan bir takım olduk. Forvetlerin bize yardımı, bizim sert markajımız ve Andre'nin kurtarışları bu seriyi getirdi" ifadesini kullandı.