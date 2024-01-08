Cenk Özkaçar'dan EURO 2024 önlemi: Valencia'dan ayrılmak istiyor

Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Relevo'nun haberine göre, EURO 2024 öncesi daha çok forma şansı bulmak isteyen Cenk'in Valencia'dan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Cenk Özkaçar, ayrılık kararını almadan önce Diakhaby'nin Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle birlikte Ocak ayı boyunca ilk 11'de kendisine yer bulacağını umuyordu.

Ancak Villarreal karşısında Cenk'e ilk 11'de yer verilmemesiyle birlikte milli futbolcunun sözleşmesini doldurmadan Valencia'dan ayrılma ihtimalini doğurduğu belirtildi.

MONTELLA'DAN MİLLİ FUTBOLCULARA TAVSİYE

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın oyuncularına EURO 2024'te forma şansı bulmak isteyen oyunculara turnuvaya kadar kendi takımlarında ilk 11'de şans bulmaları için çalışmalarını tavsiye ettiği belirtildi.

Bu tavsiyenin ardından Cenk Özkaçar'ın Valencia'daki geleceğiye ilgili düşüncelerinin de değiştiği belirtildi.

SÜPER LİG'DEN İLGİLENEN KULÜPLER VAR

Ayrıca Cenk Özkaçar ile Türkiye'den ve Fransa liginden ilgilenen kulüplerin olduğu belirtildi.