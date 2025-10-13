Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmalarının perde arkası
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin neden kadro dışı kaldıkları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.
Sarı lacivertliler, Süper Lig'de son oynadığı maçta Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve 2 puan kaybetmişti. Sabah'ın haberine göre; Yaşanan kriz bu maçtan sonra gerçekleşti.. Söz konusu müsabaka sonrası İrfan Can ve Archie Brown arasında tartışma yaşandı.
İrfan Can'ın maçta iki gollük pası değerlendiremeyen Archie Brown ile sert bir tartışmaya girdiği aktarıldı. Domenico Tedesco ve ekibinin de bu durumu sonrası harekete geçtiği öğrenildi.
RAPOR SONRASI KARAR VERİLDİ
Cenk Tosun'un ise yine Samsunspor maçında 5 oyuncu değişikliğine rağmen tercih edilmemesi sonrası sinirli bir şekilde kulübeye gelip yeleğini fırlattığı aktarıldı.
Yaşananların ardından 2 futbolcu için rapor hazırlandı ve kadro dışı kararı geldi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerinine yer verilmişti.
