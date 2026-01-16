Cenk Tosun'un yeni takımı resmen açıklandı: "Şimdi hazırım"
16.01.2026 16:20
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'den İrfan Can'ın ardından Cenk Tosun'u da aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım." başlığıyla Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.
Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren 34 yaşındaki santrfor, 7 resmi müsabakada toplamda 72 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'yi de almıştı.
