Cercle Brugge - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen iki takım karşı karşıya geliyor. Cercle Brugge, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Anderlecht se zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki Cercle Brugge - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını karşılayan Cercle Brugge ve Anderlecht kozlarını paylaşacak. Genk- Antwerp maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Porto - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CERCLE BRUGGE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
Cercle Brugge’nin, Anderlecht’i ağırlayacağı mücadele 3 Ağustos) saat 17.00’da başlayacak. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Cercle Brugge - Anderlecht mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Belçika
- Futbol
- Maç