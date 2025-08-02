Cercle Brugge - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)

Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını karşılayan Cercle Brugge ve Anderlecht kozlarını paylaşacak. Genk- Antwerp maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Porto - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CERCLE BRUGGE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?



Cercle Brugge’nin, Anderlecht’i ağırlayacağı mücadele 3 Ağustos) saat 17.00’da başlayacak. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Cercle Brugge - Anderlecht mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



