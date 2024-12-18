Cercle Brugge-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi'nin 6. hafta maçında temsilcilerimizden Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. 5 puanla 24. sırada yer alan Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge karşısında galibiyet almak ve play-off'lara kalmak için şansını sürdürmek istiyor. Peki, Cercle Brugge-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CERCLE BRUGGE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi altıncı maçında 19 Aralık Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. TAMAM YA DA DEVAM MAÇI UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçı olan mücadele turuncu-lacivertliler için tamam ya da devam anlamı taşıyor. RAMS Başakşehir, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER



Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.



Kaburgasındaki ağrı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Muhammed Şengezer'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.



UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.



Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Senegalli stoper Ousseynou Ba ise Cercle Brugge karşısında takımındaki yerini alabilecek.



BAŞAKŞEHİR 5 PUANA SAHİP



Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, sonraki iki maçındaki beraberliklerin ardından son maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. İstanbul ekibinin 5 puanı bulunuyor.



Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, dördüncü maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir beşinci maçında Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.



Konferans Ligi'ne sahasındaki 6-2'lik St. Gallen galibiyetiyle başlayan Cercle Brugge, ikinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 yenildi. LAKS Linz ile golsüz berabere kalan Belçika temsilcisi, son iki maçında ise Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yendi. Belçika ekibi 10 puana sahip.