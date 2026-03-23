Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, A Milli Futbol Takımı'nın da eski antrenörlerinden Çetin Güler, hayatını kaybetti.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, Güler'in A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Coşkun Özarı'nın yardımcılığını üstlendiği, Ümit Milli Takım'da ise teknik direktörlük yaptığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın ve Ümit Milli Takımımızın eski antrenörü Çetin Güler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Takımımızda yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Güler, 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katıldı. Çetin Güler, uzun yıllar antrenör eğitim müdürü ve antrenör özlük işleri müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi."

Çetin Güler'in naaşı, yarın Büyükada Hamidiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çetin Güler'in vefatı sebebiyle Fenerbahçe Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı.

"Eski futbolcularımızdan, Arap Çetin lakaplı Çetin Güler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik." denilen mesajda, "Sarı-lacivertli forma altında altyapıda ve 1960-1961 sezonunda A takımda forma giyen eski futbolcumuz kariyerinde; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları da giymişti. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun önemli ismi Çetin Güler'e Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.