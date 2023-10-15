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Milli Takım nasıl tur atlar? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu nasıl?

EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı başlıyor. UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftasında heyecan dorukta olacak. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milli Takım nasıl tur atlar? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu nasıl?

Milli Takım nasıl tur atlar? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu nasıl?

A Milli Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi, milli takımın nasıl tur atlayacağı ve puan durumu merak konusu oldu.

MİLLİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A , Letonya'yı da yendiği takdirde gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler, Hırvatistan'ı konuk edecek.

D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise haftayı bay geçecek.

MİLLİ TAKIM

1- Türkiye | 6 maç 13 puan

2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan

3- Ermenistan | 6 maç 7 puan

4- Galler | 5 maç 7 puan

5- Letonya | 6 maç 3 puan

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