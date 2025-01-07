CEV Challenge Kupası | Galatasaray, Olympiakos'a konuk olacak
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarın Olympiakos'a konuk olacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Mercouri Rentis'te oynanacak müsabaka, 20.00'de başlayacak.
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Mercouri Rentis'te oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 4'lü final turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
RÖVANŞ MÜCADELESİ NE ZAMAN?
Rövanş mücadelesi, 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray, yarı finale çıkması durumunda Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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