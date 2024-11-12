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CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi | Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys'e konuk olacak

Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi | Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys'e konuk olacak

Medicana Erkek Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Volksbank Arena'daki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovenya Voleybol Federasyonundan Blaz Markelj ile Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Vinaliev yönetecek.

Sarı-lacivertli ekibin grubunda İtalya'nın Mint Vero Volley ile Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri yer alıyor.

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