CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi | Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys'e konuk olacak
Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Volksbank Arena'daki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Slovenya Voleybol Federasyonundan Blaz Markelj ile Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Vinaliev yönetecek.
Sarı-lacivertli ekibin grubunda İtalya'nın Mint Vero Volley ile Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri yer alıyor.
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