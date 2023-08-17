NTV.COM.TR’ye geri dön

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası | A Milli Voleybol Takımı ilk maçında İsveç ile karşılaşacak

A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını yarın Almanya'da İsveç ile oynayacak. Organizasyonda şampiyon Belçika'da belli olacak.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası | A Milli Voleybol Takımı ilk maçında İsveç ile karşılaşacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

 A Milli Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını yarın Almanya'da İsveç ile oynayacak.

Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın grup maçlarının programı şöyle:

20 Ağustos Pazar:
21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:
18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:
18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:
21.00 Türkiye-Almanya

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

KADRO

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

GRUPLAR

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan
B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre
C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan
D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

Pep Guardiola adını tarihine yazdırmaya devam ediyor: Ancelotti'nin rekorunu egale etti

Pep Guardiola adını tarihine yazdırmaya devam ediyor: Ancelotti'nin rekorunu egale etti

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...