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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 3-4 Mayıs’ta düzenlenecek.

’a ev sahipliği yapacak.

Açıklama milli futbolcu 'in yer aldığı bir video ile yayınlandı.
Videoda Erdem'in yanı sıra İstanbul'un görüntüleri de yer aldı. 

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