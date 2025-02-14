CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 3-4 Mayıs’ta düzenlenecek.
Final Four’a İstanbul ev sahipliği yapacak.
Açıklama milli futbolcu Eda Erdem'in yer aldığı bir video ile yayınlandı.
Videoda Erdem'in yanı sıra İstanbul'un görüntüleri de yer aldı.
This is a call you don’t want to miss! 🤙🏻— European Volleyball (@CEVolleyball) February 14, 2025
Eda Erdem has a special Valentine’s message… 💌
Happy Valentine’s Day ❤️🤍 #CEV #Volleyball #EuropeanVolleyball #CLVolley pic.twitter.com/1QEA858APZ
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