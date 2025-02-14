CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 3-4 Mayıs’ta düzenlenecek.



Final Four’a İstanbul ev sahipliği yapacak.

Açıklama milli futbolcu Eda Erdem'in yer aldığı bir video ile yayınlandı.

Videoda Erdem'in yanı sıra İstanbul'un görüntüleri de yer aldı.