CEV Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Bankkart finalde

Ziraat Bankkart-Asseco Resovia maçına geri sayım başladı. 2018 CEV Kupası ve 2021 CEV Challenge Kupası'nda ikinciliği bulunan Ziraat Bankkart, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğu için Asseco Resovia'yu yenmek adına sahada olacak. İşte, CEV Kupası Finali hakkında bilgiler...



CEV KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ziraat Bankkart, CEV Kupası final ikinci maçında, 9 Nisan Çarşamba günü sahasında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını ağırlayacak.



Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



Müsabakayı İsviçreli hakem Yves Kalin yönetecek. Kalin'in yardımcısı ise Sloven hakem Sanja Miklosic olacak.



KUPAYI KAZANAN İKİNCİ TÜRK TAKIMI OLMA HEDEFİ



Ziraat Bankkart, rövanş maçında sevinen taraf olursa 2013 Erkekler CEV Kupası'nı kazanan Halkbank'tan sonra bunu başaran 2'nci Türk kulübü olacak.