CEV Kupası Finali'nde Ziraat Bankkart Voleybol Takımı 3-2'nin rövanşında Polonya ekibi Asseco Resovia karşısına çıkıyor. Türk ekibi kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kupayı müzesine götürmek istiyor.



Ziraat Bankkart, rövanş maçını kazanması halinde bu kupanın sahibi olacak. Maçı 3-2 kaybetmesi halinde kupa altın set sonucunda sahibini bulacak. Maçı 3-0 ve 3-1 kaybetmesi halinde ise kupanın sahibi Asseco Resovia olacak.

Kulüp tarihinde 1 Challenge Kupası, 1 CEV Kupası finali oynayan kırmızı beyazlı Türk ekibi ilk CEV Kupası finalini 2018 yılında Rus ekibine karşı oynamış ve kupayı ikinci sırada tamamlamıştı.

DAHA ÖNCE TEK TÜRK TAKIMI BAŞARMIŞTI



CEV Kupası'nda Türk takımları daha önce 3 kez final oynayıp 1 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.



Ziraat Bankkart, yarınki rövanş maçında sevinen taraf olursa 2013 Erkekler CEV Kupası'nı kazanan Halkbank'tan sonra bunu başaran 2'nci Türk kulübü olacak.

