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CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Polonya'nın Developres takımını 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit yarı finale yükseldi. Turuncu-beyazlılar yarı finalde İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi.

CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde - 1

Polonya'da oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde - 2

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Saliha Şahin)

Developres: Obiala, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevic (Szczyglowska, Rapacz, Szlagowska, Binczycka, Bagrowska)

Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8

Süre: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)

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