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CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe, Grot Budowlani karşısında

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Grot Budowlani ile karşılaşacak

CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe, Grot Budowlani karşısında

Medicana Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın Polonya ekibi Grot Budowlani'ye konuk olacak.

LODZ Spor Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Hollandalı Marco van Zanten ile Ukraynalı Mykhaylo Medvid hakem ikilisi yönetecek.

GRUPTA 4'TE 4

Grupta 4'te 4 yapan sarı-lacivertliler, ilk sırada yer alıyor.

Polonya temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0 kazanmıştı.

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