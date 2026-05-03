VakıfBank, 7. kez Avrupa'nın en büyüğü

TÜRK KADIN VOLEYBOLU, 27. KUPAYI KAZANDI

Türkiye , kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı.

Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası 'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.

Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.



VAKIFBANK, VOLLEY BERGAMO'YU YAKALADI

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı.

Dinamo Moskova 11, Uralochka 8, VakıfBank ve Volley Bergamo ise 7'şer kez mutlu sona ulaştı.

VAKIFBAK'IN ULUSLARARASI ALANDAKİ 13. KUPASI

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.

VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti.

ECZACIBAŞI, ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit , organizasyon finalinde daha önce iki kez VakıfBank'a, bir defa da Çekya ekibi Ruda Hvezda'ya mağlup oldu.