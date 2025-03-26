Ceyhun Kazancı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Beşiktaş’ta bir dönem Genel Müdür ve Sportif Direktörlük yapan, Ceyhan Kazancı, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanı olmasıyla birlikte federasyonda birçok önemli görev üstlendi. Ceyhun Kazancı’nın istifası sonrası kariyeri ve görevleri merak konusu oldu. Kazancı, International Stadia Group, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde görev yaptı. İşte, Ceyhun Kazancı’nın biyografisi…



CEYHUN KAZANCI KİMDİR?



Ceyhun Kazancı, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Kazancı, 1998 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş ve ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini aldı.



Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim alan Kazancı, profesyonel kariyerinde birçok özel şirketle önemli pozisyonlarda görev aldı.



Spor yöneticiliğine Çaykur Rizespor’da Genel Sekreter olarak başlayan Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi yönetiminde Genel Müdür ve Sportif Direktör olarak görev aldı.



18 Temmuz 2024 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine giren Kazancı, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevler üstlendi.



Ceyhun Kazancı, 26 Mart Çarşamba günü görevinden istifa ettiğini açıkladı.



