Çeyrek final öncesi güvenlik güçleri alarma geçti

Dünya Kupası 'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ülkedeki Fas nufüsünun yoğunluğundan dolayı Fransa'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle Paris 'te kutlamalara ve oluşacak gerilime karşı tedbirler üst seviyeye çekildi. Toplamda 2 milyon 200 bin Faslı insan yaşıyor. Paris'de de



OLAYLAR ÇIKMIŞ VE 167 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı. Bu maçın sonunda sokaklar karışmış ve 167 kişi tutuklanmıştı.



Boston Stadı'nda oynanacak ve TSi 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.



I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.



C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

FAS CEPHESİ: "BONUS DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTIR"



Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, "Bize 'şu ana kadar yaptıklarınız harika' diyecek insanlara kulak asmayacağız. Fransa favori, ancak kazanmak ve yarı finale yükselmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. 'Buraya kadar gelerek iyi iş çıkardık, bundan sonrası bonus' hissiyatından hoşlanmıyorum. Hayır, bonus Dünya Kupası'nı kazanmaktır. Buraya kadar bu şekilde geldik ve daha da ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Ouahbi, Fas'ın da Fransa gibi gelişen bir takım olduğunu kaydederek, "Galibiyetin anahtarı, maçı hiçbir pişmanlık duymadan oynamak. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yüzde 2000 ile oynamalıyız ve şu ana kadar yaptıklarımızın fena olmadığını düşünmemeliyiz." ifadelerini kullandı.



FRANSA TARAFI: “BİTİRİCİ OLMAK ZORUNDAYIZ”



Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, yarın karşılaşacakları Fas karşısında daha bitirici olmaları gerektiğini söyledi.



Deneyimli teknik adam, 14 golle şu anda kadar turnuvanın en skorer takımı olduklarının hatırlatılması üzerine, "Hücum anlamında bitirici olmak zorundayız. İki takımın da tüm alanlarda güçlü kozları var. Etkiliyiz ama bu konuda daha iyisini yapabilirdik. Bazen altı şans yakalar iki gol atarsınız, bazen de iki şans yakalar iki gol atarsınız. Önemli olan fırsatları değerlendirebilmektir." diye konuştu.



Deschamps, son 16 turunda eledikleri Paraguay ile Fas'ın profillerinin farklı olduğunu belirterek, "Fas'la dört yıl önce yarı finalde karşılaşmıştık. Afrika Uluslar Kupası finalinde oynadılar. Üst düzey bireysel yeteneklere sahipler. Buraya öylesine oynamaya gelmediler, kazanmak için buradalar. Bu harika takıma karşı hazır olmalı, performans göstermeli ve sonuca gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Deschamps, karşılaşmaya Arjantinli hakemin atanmasıyla ilgili soru üzerine de, "Hakemlere güveniyorum. Rakibimiz Fas, hakem değil." dedi.