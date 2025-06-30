Çeyrek finalde PSG'nin rakibi Bayern oldu

ABD'nin Miami şehrinde oynanan karşılaşmada Bayern Münih ile Flamengo karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Flamengolu futbolcu Erick Pulgar'ın 6. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve sadece 3 dakika sonra Harry Kane ile 2-0'ı buldu.

Gerson 33. dakikada Flamengo'nun ilk golünü kaydetti ve 41. dakikada Leon Goretzka, Bayern'i 3-1 öne geçirerek ilk yarının skorunu tayin etti.

Flamengo 53. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle tekrar farkı bire indirse de Kane 73. dakikada Alman ekibinin 4. golünü kaydetti.

PSG FARKLI GEÇTİ

Atlanta'da ise PSG ile Inter Miami karşılaştı.

İlk yarıda rakibini gol yağmuruna tutan Paris ekibi soyunma odasına girmeden tam 4 gol attı.

Goller 6. ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Tomas Aviles ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.

Paris Saint-Germain, bu skorun ardından çeyrek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.