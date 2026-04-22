Çeyrek finalde veda sonrası açıklama. "Sezonun en önemli maçına çıkacağız"

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , maç sonu değerlendirmede bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz.

Günay bizim takımımız için çok önemli. Saha içi, saha dışı performansı önemli. Arkadaşlarına destek veren, sahip çıkan, liderliğini takıma her zaman gösteriyor. Geçen sezon bu kupayı kazanırken hep Günay oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir. Burada hatalı biri varsa ilk başta teknik direktördür.



Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız."