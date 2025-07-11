Ceza alan Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için UEFA önlemi: Başkan Adalı bizzat istedi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Orkun Kökçü transferinde UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) tehlikesine takılmamak için kritik bir hamleye imza attı.



Bu durumu göz önüne alan Adalı, Kökçü'nün transferi için Benfica'ya şarta bağlı satın alma maddesini kabul ettirdi.



Portekiz basınında, Benfica ile 25 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro garanti bonus konusunda anlaşma sağlandığı yer almıştı.

1 DAKİKA FORMA GİYERSE OPSİYON DEVREDE



Sözleşmedeki özel maddede Kökçü'nün Beşiktaş'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği ifade edilmişti.



Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde FFP'yi ihlal ettiği için UEFA'dan 900 bin euro FFP cezası almıştı.



"SABRIN SONU SELAMETTİR"



Adalı daha önce yaptığı açıklamada, "Henüz biten bir şey yok. Cuma günü gelip cumartesi imza töreni yapılacak diye bir karar da alınmadı. Sabrın sonu selamettir. Cuma gününden önce netleşmez" ifadelerini kullandı.



Bu sezon Benfica ile 55 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 11 asistlik bir performans kaydetmişti.