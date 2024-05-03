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Ceza alan Sandro Tonali'ye şartlı men

Bahis oynadığı gerekçesiyle 2 ay ceza alan Sandro Tonali, bahis kurallarını yeniden ihlal etmemesi durumunda bu cezayı çekmeyecek.

Ceza alan Sandro Tonali'ye şartlı men

Federasyonu, Sandro Tonali'ye bahis oynadığı gerekçesiyle 2 ay men cezası verdi.

Ancak FA'den yapılan açıklamaya göre İtalyan futbolcu, bahis kurallarını yeniden ihlal etmemesi durumunda bu cezayı çekmeyecek.

YENİDEN SAHALARA DÖNEBİLECEK

23 yaşındaki futbolcu, böylece İtalya'dan aldığı 10 aylık men cezasının sona ermesiyle birlikte 27 Ağustos tarihinden itibaren yeniden sahalara dönebilecek.

Tonali, sezon başında 70 milyon euro bonservisle Milan'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.

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