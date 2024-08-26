NTV.COM.TR’ye geri dön

Cezaya itiraz eden Göztepe'nin gözü Tahkim Kurulu'nda

Süper Lig'de 17 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi.

Cezaya itiraz eden Göztepe'nin gözü Tahkim Kurulu'nda

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesilen cezaya itiraz eden sarı-kırmızılılar, cezanın iptal olması ya da en kötü indirime gitmesini beklerken, Göz-Göz'ün yaptırımın uygulanması durumunda cumartesi günü Bodrum FK ile hangi statta oynayacağına Futbol Federasyonu'nun karar vereceği bildirildi.

TFF'nin kararlar değişmemesi durumunda karşılaşmayı maçı oynanan, ofsayt sistemi olan bir stada vereceği bildirildi. Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Manisa'daki statlarda ofsayt sistemi bulunmazken, maçın İstanbul'da oynanmasının ise riskli olarak değerlendirildiği öğrenildi.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu nedenle PFDK'nın kestiği ceza değişmezse Göztepe-Bodrum FK maçının Antalya veya Alanya'da oynanma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Göztepeli kurmayların ise öncelikle cezanın kaldırılmasına yönelik sıkı bir çalışma içinde olduğu vurgulandı. Tahkim Kurulu'na geniş bir dosya hazırlayan Göztepe kararı bekliyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...