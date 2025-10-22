NTV.COM.TR

CFR Cluj’da Mehmet Topal sesleri

CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal’ı aldı.

CFR Cluj’da Mehmet Topal sesleri

Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal’ı aldı.

Andrea Mandorlini’nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal‘a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu.

Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti ‘yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.

Karazor'dan Kadıköy vurgusu

Karazor'dan Kadıköy vurgusu

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...