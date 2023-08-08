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Chamberlain Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek İngiliz oyuncu, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Chamberlain Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak

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Alex Oxlade Chamberlain, için Türkiye’ye geliyor.

Siyah-beyazlılar anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 29 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılar serbest durumdaki Chamberlain için bonservis bedeli ödemeyecek.

Southampton ve Arsenal formaları giyen İngiliz oyuncu, son 6 sezonda Liverpool’da oynadı.

Liverpool ile 146 maça çıkan Chamberlain, 18 gol attı, 15 asist yaptı. Chamberlain 35 maçta görev yaptıpı İngiltere Milli Takımı’nda 7 gol attı.

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