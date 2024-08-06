Chamberlain Premier Lig'e geri dönebilir

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Liverpool'dan transfer olan Alex-Oxlade Chamberlain'in Premier Lig'e dönüş seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.

MAAŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN TRANSFER LİSTESİNE KOYULDU

The Athletic'in haberine göre, kadrosunu revize eden siyah-beyazlıların maaş yükünü azaltmak için Alex-Oxlade Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Her iki tarafın da görüşmeleri dostane bir şekilde yürüttüğü ve oyuncunun Premier Lig'e dönmesi için çabaladığı kaydedildi.

Kulüplerin kalıcı veya kiralık anlaşmaların şartlarını araştırdığının altı çizildi.