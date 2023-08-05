Chamberlain ve Vargas Beşiktaş'a yakın

Süper Lig’de ilk maçını oynamasına 9 gün kalan Beşiktaş'ta taraftarın transfer beklentisi devam ediyor.



Şu ana kadar Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Rachid Ghezzal’ın takıma dönüşüne dair belirsizlik devam ettiği için oldukça dar olan kadro camiada endişe yaratmaya devam ediyor.



Özellikle bu sezon için çok umutlu olunan ve yeni transfer gözüyle bakılan Ghezzal'ın, daha ligler başlamadan yeniden sakatlanması ve önümüzdeki hafta idmanlara başlayacak olması, transfer stratejisini değiştirebilecek bir durum. Hücumcu olarak sadece Rebic'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, sağ forveti Ghezzal-Rebic olarak düşünüyordu. Ancak Ghezzal’ın, iyileşme ve form tutma anlamında beklentileri karşılamaması durumunda, transfer sezonu bitmeden sağ kanada ekstra bir takviyenin daha yapılması kaçınılmaz görünüyor.



Takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun’un da 3'üncü tur listesine dahil edilmesi, hem futbolcu hem de takım için sevindirici bir haber oldu.



CHAMBERLAİN VE VARGAS BİTMEYE EN YAKIN İKİ İSİM



Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda ilk 11 seviyesinde en az 17-18 futbolcuya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi Onana, Amartey ve Rebic'in ardından 3-4 futbolcu daha almayı düşünüyor ve bu futbolcuların biri mutlaka stoper, diğerleri de orta saha ve hücumcu olacak.

Alex Oxlade-Chamberlain, gelmesi yakın isimlerden birisi. Başkan Çebi bizzat görüştü ve Beşiktaş'ın teklifini iletti. Serbest durumdaki oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Şu an için teknik direktör Güneş’in karar vermesi bekleniyor.



Matias Vargas ise Beşiktaş'a gelmeye en yakın futbolculardan bir diğeri olarak öne çıkıyor. Görüşmeler oldukça olumlu yönde ilerliyor.



Roberto Pereyra, sürekli gündemde olsa ve menajeri Türkiye'ye kadar gelip Beşiktaş yönetimiyle görüşse de Süper Lig'i iyi bulmayan Arjantinli'nin gelmesi şu aşamada zor görünüyor. Mevcut talipler arasında en yüksek teklif Beşiktaş'ın olsa da futbolcu henüz ikna olmuş değil ve transfer önceliği İtalya'da kalmak üzerine.

