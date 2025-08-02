Charleroi - St. Truiden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)

Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Charleroi ve St. Truiden kozlarını paylaşacak. Charleroi - St. Truiden maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Charleroi - St. Truiden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CHARLEROİ - ST. TRUİDEN MAÇI NE ZAMAN?



Charleroi’nin Truiden’i konuk edeceği mücadele 3 Ağustos) saat 20.15’de başlayacak. Stade du Pays de Charleroi Stadyumu'nda oynanacak Charleroi - St. Truiden mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

