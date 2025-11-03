NTV.COM.TR

Charlotte Hornets kabustan uyandı: Utah Jazz'a 23 sayılık fark

NBA'de Charlotte Hornets, Utah Jazz'ı 126-103 mağlup etti.

efsanesi Michael Jordan'ın hissedarlarından biri olduğu Charlotte Hornets, ligdeki son üç maçını kaybetmişti.

Yedinci maçında bu kötü gidişe son vermek isteyen Doğu Konferansı ekibi, evinde Utah Jazz'ı 126-103 yenerek hedefine ulaştı.

Ev sahibinde Miles Bridges 29, Kon Knueppel ise 24 sayıyla oynadı.

Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen'in 29 sayısı galibiyete yetmedi.

Charles Lee'nin çalıştırdığı Charlotte Hornets, karşılaşma sırasında kazandığı 22 serbest atışın hepsini sayıya çevirmeyi başardı.
