Charlotte Hornets'tan Milwaukee Bucks'a 11 sayı fark

NBA'de sezona 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile başlayan Charlotte Hornets, evinde 7 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Milwaukee Bucks'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun bir şekilde sahaya çıkan rakibi karşısında zorlanmadı. Hornets, maçı 111-100 kazandı.

Miles Bridges attığı 20 sayıyla birlikte galibiyetin en önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Ryan Rollins ise attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ancak bu performans Bucks'ın galibiyeti için yeterli olmadı.