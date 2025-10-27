Charlotte'tan 26 sayılık fark

Basketbolun zirvesi NBA'de Charlotte Hornets, Washington Wizards'a konuk oldu.

Ligin üçüncü haftasının merakla beklenen maçlarından biri olan bu karşılaşmada gülen 139-113'lük skorla Charlotte Hornets oldu.

LaMelo Ball, attığı 38 sayıyla yıldızlaştı ve galibiyetin kilit isimlerinden biri oldu.

C.J. McCollum'un attığı 24 sayı ise Washington Wizards'ın maçı kazanması için yeterli olmadı.