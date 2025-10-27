NTV.COM.TR

Charlotte'tan 26 sayılık fark

NBA'in üçüncü haftasında Charlotte Hornets, Washington Wizards'ı 139-113 mağlup etti.

Basketbolun zirvesi 'de Charlotte Hornets, Washington Wizards'a konuk oldu.

Ligin üçüncü haftasının merakla beklenen maçlarından biri olan bu karşılaşmada gülen 139-113'lük skorla Charlotte Hornets oldu.

LaMelo Ball, attığı 38 sayıyla yıldızlaştı ve galibiyetin kilit isimlerinden biri oldu.

C.J. McCollum'un attığı 24 sayı ise Washington Wizards'ın maçı kazanması için yeterli olmadı.

Charlotte'tan 26 sayılık fark - 1 Washington Wizards formasını terleten Tre Johnson (12 numaralı oyuncu), gösterdiği 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansıyla takımı adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.
