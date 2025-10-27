Charlotte'tan 26 sayılık fark
NBA'in üçüncü haftasında Charlotte Hornets, Washington Wizards'ı 139-113 mağlup etti.
Basketbolun zirvesi NBA'de Charlotte Hornets, Washington Wizards'a konuk oldu.
Ligin üçüncü haftasının merakla beklenen maçlarından biri olan bu karşılaşmada gülen 139-113'lük skorla Charlotte Hornets oldu.
LaMelo Ball, attığı 38 sayıyla yıldızlaştı ve galibiyetin kilit isimlerinden biri oldu.
C.J. McCollum'un attığı 24 sayı ise Washington Wizards'ın maçı kazanması için yeterli olmadı.
Washington Wizards formasını terleten Tre Johnson (12 numaralı oyuncu), gösterdiği 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansıyla takımı adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.