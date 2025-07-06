Chebet'ten tarihi rekor: 14 dakikayı aşan ilk kadın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hem 5 bin hem 10 bin metrede altın madalya kazanan Kenyalı atlet Beatrice Chebet, Elmas Lig'in (Diamond League) Oregon etabında yarıştı.

Chebet, ABD'deki yarışın büyük bir bölümünde Etiyopyalı Gudaf Tsegay ve Kenyalı Agnes Jebet Ngetich tarafından takip edildi.



Yarışın sonlarına doğru farkı açan üçlü, kendi aralarında yarışacak duruma geldi.



Chebet, Tsegay'ın dünya rekorunu 2.15 saniye geliştirirken, Ngetich 14 dakika 01.29 saniyeyle ikinci, Tsegay ise 14 dakika 04.41 saniyeyle üçüncü oldu.