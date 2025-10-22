Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Hollanda temsilcisi Ajax'ı sahasında ağırlayacak. 3 puanı bulunan Chelsea taraftarını da arkasına alarak Ajax'ı yenmek ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Peki, Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CHELSEA-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Ajax maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de Stamford Bridge Stadı'nda başlayacak. Mücadele Tabii platformundan canlı yayınlanacak.



"CHELSEA'NİN KADROSU ÇOK GÜÇLÜ"



Basın toplantısına rakibini överek başlayan Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga, "Premier Lig'i de Chelsea'yi de çok iyi biliyorum. Onların güçlü ve zayıf yanlarını analiz ettik. Çok güçlü bir kadroları var ve aynı zamanda çok hızlılar.



Sadece örnek vermek için söylüyorum, geçen sezon bizim için hayati öneme sahip olan Jorrel Hato bu sezon Chelsea'de kadroya giremiyor." dedi.

