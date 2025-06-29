Chelsea, Benfica'yı farklı devirip çeyrek final biletini aldı
Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea karşılaştı. Ani yağış tehlikesi nedeniyle maç 85. dakikada yarıda kesildi. 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam eden ve uzatmalara giden maçı Chelsea 4-1 kazandı.
ABD’nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Benfica, Chelsea'yle karşılaştı.
Charlotte kentindeki Bank of America Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
64'te Chelsea Reece James'in golüyle öne geçti.
MAÇ DURDU
Maç normal sürenin bitimine 5 dakika kala sağanak yağış ihtimali nedeniyle durduruldu ve tribünler boşaltıldı.
1 saat 55 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
UZATMALARA GİTTİ
Benfica 90+5'te Angel Di Maria'nın attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı. Normal süre 1-1 bitti, maç uzatmalara gitti.
108'de Christopher Nkunku'yle öne geçen Chelsea, 114'te Pedro Neto'yle farkı artırdı.
11'de ise Kiernan Dewsbury-Hall maçın skorunu tayin etti.
Chelsea, Benfica'yı 4-1 yenip adını çeyrek finale yazdırdı.
Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
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