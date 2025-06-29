Chelsea, Benfica'yı farklı geçti
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçında Benfica'yı 4-1 mağlup etti. Chelsea'nin 3 golü uzatma dakikalarında geldi.
ABD’nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Chelsea'yle karşılaştı.
Charlotte kentindeki Bank of America Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
64'te Chelsea Reece James'in golüyle öne geçti.
92'de Gianluca Perestianni kırmızı kart gördü ve Benfica'yı 10 kişi bıraktı.
90+5'te Di Maria penaltıdan beraberliği sağladı.
108'de Christopher Nkunku'yle göne geçen Chelsea, 114'te Pedro Neto'yle tekrar öne geçti.
11'de ise Kiernan Dewsbury-Hall maçın skorunu tayin etti: 4-1.
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