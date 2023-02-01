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Chelsea Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı. Transfer için 121 milyon euro bedel ödendi.

Chelsea Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

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Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Fernandez transferi için el sıkıştı.

Transferin 121 milyon euro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.

Chelsea Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti - 1
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