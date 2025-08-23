Chelsea geriden gelip 5 golle farka koştu



İngiltere Premier Lig'de yeni sezonunun ikinci haftası Londra derbisiyle başladı.



West Ham United ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği mücadele 6 gole sahne oldu.



Ev sahibi West Ham United, 6. dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle öne geçti.



Chelsea ise yeni transferi Joao Pedro'nun 15. dakikada golüyle skora dengeyi getirdi.



23'te Pedro Neto, 33'te ise Enzo Fernandez konuk ekip adına ağları havalandırdı.



Maçın ilk yarısı Chelsea'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Moises Caicedo 54'te skoru 4-1 yaptı, 58'de ise Trevoh Chalobah son noktayı koydu: 5-1.



Bu sonuçla Chelsea, sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Chelsea sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace ile berabere kalmıştı.



İkinci yenilgisini alan West Ham United ise haftayı puansız kapattı.

