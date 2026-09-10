Chelsea gol yağdırdı. 12 dakikada 0-2'den 6-3'e
10.09.2026 03:20
İngiltere Lig Kupası'nda Leeds United karşısında 2 farkla geri düşen Chelsea, 12 dakikada bulduğu 4 golle maçı 6-3 kazanıp tur atladı.
Premier Lig'de hafta sonu Arsenal'a 2-1 yenilen Chelsea, Leeds United'la karşılaştığı İngiltere Lig Kupası 3'üncü turu maçı için kadrosunda 9 değişiklik yaptı.
Yeni transfer Bosna Hersekli Tarık Muharemovic'in takımdaki ilk golüyle öne geçirdiği Leeds, 48'inci dakikada Aaronson'la farkı 2'ye çıkardı.
53'üncü dakikada Chelsea penaltı atışıyla skoru 1-2'ye taşıdı, 55'te ise Palmer'la skora dengeyi getirdi. 59'da Neto'nun golüyle öne geçen Chelsea 12 dakika içinde 4'üncü golünü Danny Welbeck'le buldu.
Leeds, 75'te Calwert-Lewin'le farkı bire indirdi ancak 80'de Valentin Barco, 90+4'te Welbeck sahneye çıktı. 9 gollü mücadeleden taraftarları önünde 6-3 galip ayrılan Chelsea, 4'üncü tura yükseldi.
16 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Reggie Watson, Chelsea formasıyla ilk maçına çıktı.