Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final heyecanı devam ediyor. Yarı final bileti almak isteyen Chelsea, her türlü beraberlik, galibiyet durumunda tur atlayan takım olacak. Legia Varşova ise karşılaşmayı uzatmalara götürebilmek için karşılaşmadan en az 3 farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları...

CHELSEA - LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün oynanacak 4 maçın ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak. Chelsea - Legia Varşova maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VARŞOVA MOLDE'Yİ SAF DIŞI BIRAKTI

Polonya Ligi'nde ilk 3 mücadelesi veren Legia Varşova, ligde topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor. Konferans Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan Polonya temsilcisi 7. sıradan son 16 bileti almıştı. Legia Varşova, son 16 turunda Molde'yi eledi.

CHELSEA AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Konferans Ligi'ndeki namağlup ve tüm maçlarını kazanan tek takım olan Chelsea, lig aşamasını 6'da 6'yla 18 puanda tamamlamıştı. Chelsea, son 16 turunda Kopenhag'ı eleyip çeyrek finale kaldı.