Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Chelsea ev sahibi avantajını kullanarak Liverpool karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Liverpool ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Chelsea - Liverpool mücadelesi bugün saat 19.30’da ’da başlayacak.



Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

