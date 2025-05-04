Chelsea  - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere’de mutlu sona ulaşan Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile puan farkını 15 yaptı. Chelsea ise bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalırken topladığı 60 puanla 5. sırada yer alıyor. Newcastle United’ı yakalamak isteyen Chelsea, iddiasız Liverpool karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Chelsea - Liverpool mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in 35’inci haftasında Liverpool, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu mücadele 4 Mayıs Pazar gün saat 18.30’da başlayacak ve beİN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11’LER



Chelsea: Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Neto, Palmer, Madueke, Jackson



Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz





