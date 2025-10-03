Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge stadında Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CHELSEA-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Chelsea-Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanmaya başlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Buonanotte, Garnacho, George



Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Isak