Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında sahasında zorlu Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de oynanan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Liverpool 1. sırada yer alırken, Chelsea ise 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Liverpool deplasmanda Chelsea'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge stadında Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHELSEA-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea-Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanmaya başlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Buonanotte, Garnacho, George
Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Isak
