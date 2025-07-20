Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in ardından kariyerine Türkiye'de devam edecek
Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlar olan Saul Niguez, Süper Lig'e geliyor.
İspanyol futbolcu Saul Niguez, adım adım Trabzonspor'a geliyor.
Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu yakın zamanda şehre inecek.
Niguez, orta saha, sol kanat ve öne libero bölgelerinde görev yapabiliyor.
Saul Niguez
KARİYERİNDE 583 MAÇA ÇIKTI
Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği Niguez ile bordo mavili yönetimde prensipte anlaşma sağladı.
Kariyerinde 583 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 60 gol 33 asistlik performans sergilemişti.
Niguez, Şampiyonlar Ligi'nde ise 79 maça çıkmıştı.
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