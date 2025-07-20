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Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in ardından kariyerine Türkiye'de devam edecek

Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlar olan Saul Niguez, Süper Lig'e geliyor.

Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in ardından kariyerine Türkiye'de devam edecek

İspanyol futbolcu Saul Niguez, adım adım 'a geliyor.

Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu yakın zamanda şehre inecek. 

Niguez, orta saha, sol kanat ve öne libero bölgelerinde görev yapabiliyor.  

Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid'in ardından kariyerine Türkiye'de devam edecek - 1 Saul Niguez

KARİYERİNDE 583 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği Niguez ile bordo mavili yönetimde prensipte anlaşma sağladı. 

Kariyerinde 583 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 60 gol 33 asistlik performans sergilemişti. 

Niguez, Şampiyonlar Ligi'nde ise 79 maça çıkmıştı. 

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